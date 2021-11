Aqui estão os 5 signos do zodíaco mais infiéis de todos

A infidelidade pode causar ferimentos graves. Princípios e valores mudam, a confiança nos outros é perdida e então fica difícil acreditar no ideal de lealdade. No entanto, alguns signos do zodíaco parecem mais propensos a trair seus parceiros do que outros. Aqui estão os 5 signos do zodíaco mais infiéis.

Parece que muitas facetas de nossa personalidade podem ser reveladas por nosso signo astrológico. No contexto do amor e mais precisamente no da fidelidade, as estrelas definem os signos que podem enganar os seus parceiros, revelando-nos assim que somos amantes.

Se a fidelidade é o ideal do casal, muitas pessoas preferem a “liberdade” personificada pela infidelidade. Os últimos preferem variedade e não conseguem encontrar a felicidade com um único parceiro como os três signos mais fiéis do zodíaco fariam . Neste artigo, listamos os 5 sinais mais prováveis ​​de serem infiéis.

Quais são os signos do zodíaco mais infiéis?

SAGITÁRIO

Pessoas nascidas em Sagitário apreciam especialmente que a atenção está focada em si mesmas. Conseguem isso graças ao seu carisma e com uma facilidade quase inata. Frequentemente, cultivam o desejo de ser amados, admirados e até cobiçados. Sua tendência para a infidelidade é impulsionada pela crença de que encontrarão algo melhor em outro lugar. Uma certeza que podem ter mesmo que estejam satisfeitas com o parceiro.

CÂNCER

Embora as pessoas nascidas sob o signo de Câncer anseiem por uma vida familiar harmoniosa, elas são incapazes de apreciar a felicidade que vem com isso. Para eles, tudo deve ser impecável na vida de casados ​​e se algo der errado, podem pensar que a grama é mais verde em outro lugar . Além disso, quando os cancerianos compreenderem que a felicidade não se trata de perfeição e pureza, pode ser tarde demais para eles perceberem seus erros. Mas se eles estão cientes disso, eles podem evitar trair seu parceiro.

ÁRIES

Para Áries, ficar com um parceiro é como estar limitado a um aroma. Porque sim, para ele, tudo é questão de sabores que seria uma pena não experimentar. Ele, portanto, não é muito inclinado à fidelidade, já que o nativo de Áries é um ser apaixonado que ama a luxúria e às vezes tem problemas para viver uma vida pacífica como casal . Algo que ele considera monótono. Uma situação que leva muitos nativos de Áries a considerarem a infidelidade.

LEÃO

Os nativos deste signo têm uma autoestima elevada. Não importa o cenário pelo qual passem , eles se consideram os melhores e sentem que se destacam da multidão. Eles se consideram os mais inteligentes, os mais bonitos e os mais desejáveis. Mas, quando percebem que estão perdendo o controle sobre sua vida de casados, começam a pensar em trair o parceiro. Um ato que eles podem muito bem imaginar, mas que podem evitar, desde que tenham respeito por si mesmos.

GÊMEOS

Gêmeos é semelhante às famosas representações cinematográficas de personagens que levam uma vida dupla. Por um lado, eles podem ser cônjuges notáveis ​​e figuras familiares exemplares. Por outro lado, eles levam uma segunda vida como amantes apaixonados. Um estilo de vida que eles podem apoiar com habilidade. Essa vida dupla pode durar décadas sem que a pessoa enganada perceba. Mas é apenas uma questão de tempo antes que o véu seja levantado. Pessoas nativas do signo de Gêmeos são propícias a aventuras de curta duração.

Lembre-se de que se esses 5 signos do zodíaco estão tão altos no pódio das pessoas mais infiéis, nenhum dos outros signos astrológicos está imune. No entanto, qualquer indivíduo pode evitar um cenário infeliz por meio da compreensão mútua e do respeito próprio. Por mais ingênuo que possa parecer, quando se trata de amor, a fidelidade é um dado adquirido.