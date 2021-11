Ariadna diz que Ratinho trai a esposa nas gravações de seu programa: ‘Eu vi’

Ariadna Arantes deu o que falar ao se envolver na confusão entre Ratinho e Anitta, no último sábado (20). Tudo começou quando o apresentador fez críticas à vida sexual da cantora, que rebateu Carlos Massa através dos comentários de uma página de fofocas. Então, a ex-BBB saiu em defesa da amiga e fez sérias acusações sobre o comandante do ‘Programa do Ratinho’.

Abaixo do comentário de Anitta, em que a funkeira afirmou que Ratinho “ganha dinheiro fazendo teste de DNA na TV”, Ariadna declarou: “Anitta, falou o cara bem casado que, quando acaba a gravação do programa, leva umas e outras e se tranca no camarim”.

A ex-participante deixou claro que não daria detalhes, como o nome da suposta amante, porém garantiu a veracidade das informações. “Só não posso falar nome, mas eu vi. Eu estava lá”.

Vale mencionar que Carlos Massa é casado com Solange Martinez Massa há nada menos que 40 anos. Eles são pais de três filhos juntos.