Arthur Picoli, após ameaçar expor Carla Diaz, tem vídeo expondo sexo no carro: “Sentando gostosinho”

O ex-BBB e influenciador Arthur Picoli causou mais uma polêmica na web. Durante a madrugada desta terça-feira, ele abriu uma transmissão ao vivo no Instagram. Contudo, a fala dele, junto de seus amigos, geraram burburinhos no Twitter.

Em suma, o atleta estava curtindo uma festa de Halloween, no Rio de Janeiro. No entanto, de repente, ele começou a live, sem perceber, e fez uma revelação. De acordo com Arthur Picoli, seguranças de outra balada flagraram ele fazendo sexo no carro.

“Naquela outra festa, fiquei cag*do de cachaça e tal, levei a mulher para dentro do carro, levei bronca dos homens lá do condomínio. A menina sentando gostosinho e o cara batendo na janela. Eu falei: ‘Pera aí’. Fiquei puto, voltei para a festa“, disse Arthur Picoli, no desabafo flagrado.

Além disso, enquanto abria o jogo sobre sua aventura no carro, mais de 2,8 mil pessoas estavam assistindo à transmissão ao vivo. Mas, ainda vale ressaltar que o nome da mulher que estava com Arthur Picoli na data, não foi revelado. O influenciador e ex-BBB também não se pronunciou sobre o assunto.

Entretanto, Arthur pediu para que cessassem os ataques em um desabafo misterioso, antes que seu perfil fosse apagado.

E o Arthur do BBB que abriu uma live no insta sem querer e estava contando pros amigos que pegaram ele transando dentro do carro #carthur 🥁 pic.twitter.com/HOmm482IiP — theus (@Cenalegal) November 3, 2021

Arthur Picoli manda indireta para Carla Diaz

Recentemente, Carla Diaz curtiu uma publicação que fala sobre homem escorado. Obviamente, os fãs ligaram a Arthur Picoli. Contudo, nenhum nome foi citado. “Ignorem esse todo mundo que o escoro nunca vai parar. Cabe a nós nos importarmos ou não, foquem nas coisas boas, o dia ontem foi tão lindo. Continuem nesse mood!”.

Mas, após a repercussão negativa a atriz tirou sua curtida. Mas, já era tarde. Sendo assim, Arthur publicou algumas indiretas em seu Twitter, ameaçando a loira. “Chegando no hotel vou falar umas coisinhas que estão entaladas. Fod*-se”. Além disso, o influenciador debochou. “Eu escorado no Celta indo para o aeroporto”.