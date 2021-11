Arthur Picoli posta suposto nudes e enlouquece fãs

Arthur Picoli, modelo e ex-participante do ‘Big Brother Brasil 21′, reality de confinamento da Globo ousou novamente em seu perfil do Instagram. O famoso que já se relacionou com a atriz Carla Diaz, durante a participação na competição que reúne anônimos e celebridades, costuma instigar os seguidores com fotos que mexem com a imaginação.

Na legenda da última publicação em seu feed do Instagram, Arthur Picoli escreveu: “Saudade dos flamingos?”, interagindo com os fieis seguidores. O ex-brother postou um carrossel contendo duas imagens para causar. Um clique com uma almofada, escondendo a parte íntima, deixando subentendido que estaria pelado e outra mostrando o que tinha debaixo do objeto de utilidade doméstica .

Um fã-clube do ex-BBB21 escreveu: ”Um gostoso, né? Com todo respeito!”. Phael Pereira, seguidor de Arthur Picoli, fez questão de revelar a tática que usou para tentar encontrar algo na imagem: “Aquele zoom”. Outro perfil também ficou babando na foto do ex-reality: “Meu filho, não faz isso não”. Henrique Alves entaleceu o influenciador digital: “Só fotão hein papai!”.



Em uma entrevista para o Gshow, Arthur falou sobre as mudanças após participar do Big Brother Brasil: “Estou um cara mais tranquilo aqui fora. Sempre fui muito turrão, cabeça dura e, lá dentro, a necessidade de relação com as pessoas para se dar bem no jogo fez com que eu ficasse mais flexível e menos fechado. Acredito que, hoje, sou mais comunicativo”.

Dentro de ‘A Fazenda 13’, reality rural da Record, Rico Melquiades falou do ex-brother. Durante um bate-papo com Bil Araújo, modelo que participou da mesma edição do BBB, o alagoano confessou um desejo íntimo para o colega de confinamento: “Quero sentar no Arthur. Você me apresenta ele?”. O peão também já se declarou para Arcrebiano na competição milionária.

Picoli também emocionou os admiradores com uma ação solidária na reta final do ano: “Cara, um vovô de uma casa de apoio do ES, pediu de natal, através da ação da instituição que reside, uma camisa do Flamengo e desodorante. Mano, esse natal vai ser incrível para a galera do meu Conduru e região!”.

Em entrevista para o A Gazeta, o ex-BBB Arthur Picoli deu maiores detalhes sobre a ação beneficente: “Eu vou mandar um presente para o asilo, uma doação em dinheiro e fazer uma ação de Natal em Conduru para as crianças”. Conduru é um distrito localizado em Cachoeiro de Itapemirim, no Espírito Santo.