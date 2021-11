As casas e mansões mais luxuosas do mundo das celebridades

Todos nós sabemos quanto dinheiro e quanta fortuna tem muitas das celebridades do mundo e que elas podem se dar o prazer de comprar o que quiserem, sem importar com valores. Dessa forma, elas também não se privam de gastar na casa onde irão morar. Algumas delas são mais modestas, outras são imensas, magníficas, cheias de luxo, com vários espaços e andares, piscinas e até mesmo heliportos. Vamos descobrir a continuação, as mansões e casas das celebridades mundiais! Você se surpreenderá!

ANGÉLICA — RIO DE JANEIRO, ESTIMADA EM R$60 MILHÕES

A apresentadora Angélica e seu marido o também apresentador de televisão Luciano Huck, moram na Zona Oeste do Rio de Janeiro, junto com seus 3 filhos. Localizado no Joá, o imóvel possui 4200 m² e seu valor está estimado aproximadamente em 60 milhões de reais. Com muito espaço e uma impressionante piscina de 280 m² a luxuosa mansão possui uma brinquedoteca imensa de 100 m² para que crianças possam brincar, capela, heliporto, adega e academia entre outras coisas.

XUXA MENEGHEL – RIO DE JANEIRO, ESTIMADA EM R$45 MILHÕES

A “rainha dos baixinhos” tem sua mansão à venda desde Dezembro do ano passado. A propriedade da apresentadora, possui mais de 2,6 mil m² e está localizada na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro. A mansão de Xuxa possui 5 quartos, 14 banheiros, escritório, academia, sauna, piscina, cinema, quadras de vôlei e basquete, entre outros. Na garagem, há espaço para 6 carros. Ela resolveu vender sua residência, após a morte de sua mãe Dona Alda, que ocorreu no ano 2018.

PEDRO BIAL – RIO DE JANEIRO, VALOR NÃO REVELADO