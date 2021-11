Assumidos, Grazi Massafera e namorado posam com fãs no Ceará

O casal está hospedado no hotel de luxo Carmel Charme Resort, que fica localizado na cidade de Aquiraz, município do litoral do Ceará. Mas foi durante um passeio em Iguape, que foram abordados por admiradores e com muitos sorrisos se reuniram para fazer cliques.

Grazi Massafera e Alexandre Machafer estão hospedados no luxuoso Carmel Charme Resort, em Aquiraz, município do litoral do Ceará Grazi e Alexandre parecem estar vivendo um clima de tranquilidade e sintonia. Fontes da coluna chegaram a dizer que ele é “um príncipe”, na verdade mais que isso, um verdadeiro “lord”. Ainda de acordo com fontes próximas ao diretor, Alexandre é um rapaz tranquilo, namorador e que trata as mulheres de forma diferenciada.

Após o término marcado por polêmicas entre Grazi e Caio Castro, a sorte de um amor tranquilo cai bem, não é mesmo?