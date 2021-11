“Avó não foi feita para cuidar de netos.” Mulher de 61 anos deixou a família e curte a vida viajando

O estereótipo das avós é de ficar em casa, prontas para se dedicar aos filhos e aos netos sempre que precisarem, dificilmente fugindo da sua rotina. Em muitas famílias, esse estereótipo se confirma, mas em outras, a realidade é completamente diferente.

Josefa Feitosa, também conhecida apenas como “Jô”, é uma avó muito diferente das tradicionais. A mulher, de 61 anos, decidiu fazer uma mudança em sua vida desde 2017. A aposentada, que trabalhou por muito tempo no sistema prisional do Ceará e vivia sendo ameaçada, decidiu que curtiria os próximos anos fazendo algo incrível, com que muitos de nós sonhamos: conhecer o mundo.

Conforme contado em matéria do G1, Jô, que tinha três filhos e um neto à época, desfez-se de todas as suas posses (casa, móveis e roupas) e investiu de verdade nesse objetivo, colocando-se como o foco principal de sua vida.

Ela começou conhecendo alguns estados do país, como Pará, Amazonas, Paraná e São Paulo, e depois se jogou no mundo. Desde então, já foram mais de 40 países visitados, em quase todos os continentes. A avó compartilha muitos dos seus destinos por meio do seu perfil no Instagram, onde aparece sempre sorrindo.

Para Jô, além de ser uma experiência de muito valor, que possibilita conhecer novas culturas e viver coisas que nunca seria capaz aqui, no Brasil, também é uma grande oportunidade de “recompensar” a si mesma por todos os anos de luta dedicados a criar os filhos e a realizar o seu trabalho, mesmo nas situações mais complicadas.

A mochileira, que tem muito orgulho das suas escolhas, afirmou que há muitas coisas fora de nossas casas. Apesar de ser uma mãe dedicada e presente, ela também disse que as avós não foram feitas para cuidar de netos, explicando que não acha justo que as avós sempre tenham de receber os filhos e os netos em casa, quando seus relacionamentos não dão certo.

Lilith Feitosa, filha caçula de Jô, contou que foi uma grande surpresa quando soube que a mãe estava embarcando em sua aventura pelo mundo, já que o mais natural é que os filhos saiam, mas que enxerga essa decisão como uma grande reinvenção. A história de Jô é certamente uma inspiração para muitos homens e mulheres com famílias, mostrando que eles podem sim se dedicar aos próprios sonhos, pois são muito mais do que “avôs”, “avós”.