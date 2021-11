Brasil confirma hegemonia no skate street feminino em 2021

As três skatistas selecionadas para representarem o Brasil nas Olimpíadas: Pâmela Rosa, Rayssa Leal e Letícia Bufoni, foram as campeãs dos principais torneios do mundo do skate.

Volta por cima de Pâmela

A maior prova disso aconteceu no último domingo (14/11), depois que Pâmela Rosa, paulista de 22 anos, foi bicampeã mundial da modalidade no Super Crown, evento que fecha o calendário do Street League Skateboarding, principal evento da modalidade e que foi disputado em Jacksonville, cidade da Flórida nos Estados Unidos.

Pâmela conquistou o prêmio pela 2ª vez consecutiva, já que em 2019 ela também garantiu o título na disputa e igualou o feito de Lacey Baker, vencedora nos anos de 2016 e 2017.

Vale relembrar que o circuito de 2020 foi cancelado por conta da pandemia da Covid-19. Neste ano, o circuito acabou tendo apenas três etapas, e em todas as oportunidades o Brasil teve uma representante na primeira colocação.