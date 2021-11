Brasil x Colômbia: ingressos para jogo de quinta-feira, em São Paulo, custam a partir de R$ 300

Na próxima quinta-feira, às 21h30, a seleção brasileira masculina de futebol volta a campo. Novamente em São Paulo, uma vez mais na Neo Química Arena do Corinthians, desta vez para enfrentar a Colômbia. O Brasil é líder das Eliminatórias e pode garantir de vez a vaga na Copa 2022 com a vitória sobre os colombianos, hoje na quarta colocação.

A CBF divulgou no fim da semana as informações de venda de ingressos para o jogo do dia 11 de novembro. As entradas custam a partir de R$ 300 – com meia-entrada de R$ 150 neste setor, o Norte, de ingressos mais baratos no estádio corintiano.

