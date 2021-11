Brasileirão 2021: CBF divulga tabela das quatro últimas rodadas do campeonato

A CBF divulgou no fim da noite desta terça-feira o desmembramento das quatro últimas rodadas do Campeonato Brasileiro de 2021. Apenas a rodada final terá todos os jogos sendo realizados no mesmo dia e horário: quinta-feira, 9 de dezembro, às 21h30. A penúltima rodada acontecerá entre os dias 5 e 6 de dezembro, domingo e segunda-feira.