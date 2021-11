Brasileirão: veja o que está em disputa na reta final das Séries A e B

No entanto, a briga continua para saber quem conseguirá vaga na Libertadores e Pré-Libertadores, assim como na Copa Sul-Americana.

Com relação ao Z4, a Chapecoense está oficialmente rebaixada para Série B, mas ainda restam três “vagas” para jogar a segunda divisão em 2022.

Até o momento, apenas Galo e Mengão estão matematicamente garantidos na fase de grupos da próxima edição da Copa Libertadores. Em terceiro lugar, o Palmeiras ainda não garantiu oficialmente a vaga na fase de grupo, mas tem mais 99% de chances de terminar no G6, segundo matemático Tristão Garcia, do site Infobola.

Corinthians, Fortaleza e Bragantino ocupam a quarta, quinta e sexta posição, respectivamente. Com a possibilidade de abrirem mais vagas para Libertadores caso o Atlético seja campeão da Copa do Brasil, além de que o campeão da competição continental deste ano será brasileiro, Fluminense, Internacional e Ceará passaram a sonhar em jogar o torneio no próximo ano.

Briga para não cair

Enquanto isso no Z4, o Sport é o time mais ameaçado de cair no momento. De acordo com cálculos do Infobola, a equipe pernambucana tem 98% de chances de ser rebaixada.

O Grêmio, 18° colocado, ganhou uma sobrevida ao vencer os últimos dois jogos, mas não depende só de si para escapar da degola.

Ocupando a 17° posição, o Bahia encabeça a zona de rebaixamento. o clube contratou Guto Ferreira para continuar na elite do futebol brasileiro, porém não vence há três jogos.

Com 40 pontos, o Juventude é uma das equipes fora da zona mais ameaçadas de entrar nela, caso deixe de somar pontos e os concorrentes vençam os compromissos restantes.

Luta para subir

Na Série B, Coritiba e Goiás já garantiram acesso à primeira divisão no ano que vem, além do Botafogo, campeão da edição deste ano com duas rodadas de antecedência.

Faltando apenas um rodada para a conclusão do Brasileirão Série B, o Avai está ocupa neste momento a quarta colocação, tendo 63% de chances de subir, de acordo com o Infobola.

Em seguida, aparece CRB, CSA e Guarani, que contam com tropeço do time da ressacada para alcançar a última vaga no G4.

Na “zona incômoda”, Brasil de Pelotas e Confiança já garantiram presença na Série C de 2022. Vitória é o 18° colocado, com 92% de chances de cair, enquanto o Londrina (17°) possui 73% de probabilidade de participar da “Terceirona”, segundo o Infobola.

Dos times fora do Z4, apenas o Remo ainda tem chances matemáticas de cair.