Bruno expõe motivo do fim do namoro entre Marília Mendonça e Murilo Huff: “Ninguém enfrenta”

Bruno, da dupla com Marrone, era sem sombra de dúvidas um dos grandes amigos que Marília Mendonça fez no meio da música. Sendo assim, é natural que o famoso saiba de confissões da eterna rainha da sofrência sobre assuntos referentes a sua vida pessoal.

Em suma, durante um show que realizou no último final de semana, o cantor explicou o porque ela colocou um ponto final em sua relação com Murilo Huff, pai de seu filho. A princípio, ele deixou claro que teve a honra de se apresentar para a estrela nas comemorações de aniversário de Ruth Moreira, no final de outubro.

“Deus deu um presente para mim, de dar um presente para ela e para a mãe dela, sem eu saber que ela iria morrer, bicho! Isso para mim foi a maior loucura que já aconteceu na minha vida. Eu fui usado, eu fui por Deus”, disse Bruno, sobre Marília Mendonça.

Em seguida, o cantor relevou o porque o namoro da estrela chegou ao fim. Segundo ele, conflitos familiares foram responsáveis por fazer a mãe de Leo terminar seu relacionamento.

“Ela (Marília) ama tanto a mãe dela. Amava tanto… Ama ainda, porque eu acredito na vida após a morte, que ela fazia tudo pela mãe. Inclusive, ela falou em particular, lá no meu ouvido, que largou o menino porque ele estava enfrentando a mãe. E ela falou ‘Não, a minha mãe ninguém enfrenta e ninguém vai tomar o lugar dela”, explicou.

VÍDEO! Cantor Bruno revela motivo do término de Marília Mendonça e Murilo Huff pic.twitter.com/RRZSeDWHar — Fábia Oliveira (@OliveiraFabia_) November 10, 2021

Possível causa da morte de Marília Mendonça

Recentemente, o médico presente no resgate dos corpos também explicou o que pode ter causado a morte de Marília Mendonça. Vale ressaltar que até o momento nada foi concluído, sendo assim, estamos trabalhando apenas com possibilidades, como explicou o profissional.

“Prontamente, já verifiquei todos os sinais vitais para ver se contava com vida, que essa era a nossa esperança, né? Era só isso que nós queríamos naquele momento. Mas assim: provavelmente a causa da morte realmente foi politraumatismo, não se sabe como que foi e o que causou. Acho que só a perícia e a investigação vão nos detalhar e vai explicar a causa da do acidente”, disse.