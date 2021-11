Camila Queiroz é substituída por sósia e semelhança surpreende; fotos comprovam

A Globo deixou o Brasil de boca aberta ao demitir a atriz Camila Queiroz. A artista, vivia Angel em Verdades Secretas 2, no caso, a protagonista. Originalmente, a novela é de 2015. Entretanto, por ter feito muito sucesso com o público adulto, ganhou uma segunda temporada agora em 2021. Mas, as coisas saíram do controle.

Na novela, Camila Queiroz interpreta a personagem Angel, que começa a se prostituir após começar sua carreira de modelo. Mas, por enquanto, só os assinantes Globoplay podem assistir a trama.

Bom, de acordo com Camila Queiroz, a Globo ficou enfurecida com ela assinando contrato com a Netflix, onde apresenta o reality “Casamento as Cegas”.

Desse modo, a emissora decidiu romper de vez a ligação que tinha com a atriz. Muitos burburinhos surgiram ao longo dos dias sobre o verdadeiro motivo, incluindo de que Angel morreria e a artista não queria isso. No entanto, de acordo com atores de Verdades Secretas, ela sempre soube que sua personagem sairia da trama morta, por isso, não entendem o que aconteceu.

Porém, agora a Globo precisa se virar para achar uma substituta. Muito se falou sobre uma dublê. Mas, agora, existe uma outra possibilidade!

Sabrina Low, que é modelo, é extremamente parecida com Camila Queiroz. Dessa maneira, ao saber da demissão de sua “sósia”, ela se ofereceu para interpretar o papel. “Eu quero substituir a Camila, acredito que posso fazer”.

Sabrina revela não ter feito cirurgia para parecer Camila Queiroz

Além disso, de acordo com a modelo, ela recebeu várias propostas de trabalho por ser parecida com a ex-global. Mas, de acordo com Sabrina, ela nunca fez nenhuma cirurgia para parecer com Camila, as duas se parecem naturalmente.