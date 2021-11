Camila Queiroz gravou o último capítulo de Verdades Secretas 2

Para quem não sabe, a única cena que não foi rodada por Camila Queiroz foi o desfecho trágico de Angel, em que a modelo morre. Mas com o auxílio de uma dublê de corpo, o take final da ex-protagonista será gravado nos próximos dias nos Estúdios Globo no Rio de Janeiro, de acordo com o Observatório da TV.

Antes de toda a polêmica começar a circular, a interprete já havia gravado boa parte da cenas que irão ao ar no capítulo final da telenovela do canal dos Marinhos, que será disponibilizado no Globoplay a partir do dia 15 de dezembro.

