Cantor Rod Stewart condena gesto desrespeitoso de Cristiano Ronaldo

“Oh, é fantástico, só se fala disso em todo o lado a que se vai. Mas perturbou-me um pouco vê-lo na linha lateral falando por cima do Ole (o treinador Ole Gunnar Solskjaer). Tem de parar com isso, é um pouco desrespeitoso”, disse o cantor citado pelo jornal The Sun.

Ele ainda completou: “Um jogador, um treinador”.

Não é de hoje que é possível ver Cristiano Ronaldo dando orientações aos seus companheiros quando não está dentro das quatro linhas. O fato, que já aconteceu na final do Campeonato da Europa, em 2016, quando Portugal venceu a França na prorrogação, se repetiu recentemente, quando assumiu o posto no embate frente ao Young Boys, na Liga dos Campeões, no jogo que o Manchester United perdeu por 2 a 1.