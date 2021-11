Cantora que viralizou por ter voz parecida com a de Marília Mendonça fala sobre fama: ‘Vivendo um sonho’

Clara Garcia está vendo sua carreira alavancar nos últimos dias. O nome da cantora está em alta nas redes sociais após sua participação no show da dupla sertaneja Henrique e Juliano, em Tocantins, no Araguaia. A jovem encantou a plateia com seu carisma, simplicidade e uma característica peculiar.

A voz de Clara ficou em evidência pela semelhança com a da eterna ‘rainha da sofrência’, Marília Mendonça, que deixou o Brasil órfão de sua voz há cerca de duas semanas. A cantora morreu aos 26 anos, após a queda do avião onde viajava com alguns dos seus colaboradores. A tragédia ocorreu no último dia 5 de novembro.

Em um vídeo que viralizou na web, o cantor sertanejo Henrique não se conteve e caiu no choro ao ouvir Clara Garcia cantar a música Estrelinha, interpretada por Marília Mendonça. A sertaneja gravou a canção em 2018, em parceria com Di Paullo e Paulino.