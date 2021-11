O processo começou e será muito difícil uma reversão em tempo curto. O processo de que falamos é a subida do nível do mar em razão do aquecimento global, o flagelo provocado pelos humanos que afeta, desde já, toda a humanidade. Pensando nisso, com os olhos no futuro, a gigante Sony desenvolveu o projeto – “One Day, 2050” – que, num dos capítulos, prevê essa subida e a forma como os seres humanos viverão, em Tóquio, a partir deste ano. Cápsulas flutuantes no mar, assim viverão habitantes de Tóquio?

cápsulas flutuantes no mar

Num dos capítulos do seu novo projeto “One Day, 2050”, a Sony prevê o futuro e a forma como os seres humanos viverão em Tóquio.

O cenário é futurista mas, há que reconhecer, já vivemos este futuro. Três bilionários enfadados de tanto ganharem dinheiro (Jeff Bezos, da Amazon; Richard Branson, da Virgin Galactic; e Elon Musk, da Tesla), e sem nenhum espírito público, vendem por valores inimagináveis viagens para milionários sem ter o que fazer ‘darem cambalhotas’ (Eugênio Bucci em artigo no Estadão) no espaço sideral, enquanto a NASA prevê a colonização de Marte para breve.

Se o mar e a vida marinha tivessem a ‘cobertura deslumbrada da imprensa’ (idem) para este ‘golpe de marketing cósmico’ (ibidem) é bem possível que a humanidade parasse de jogar lixo nos oceanos. E isso já seria muito bem-vindo.

Leia mais em Mar Sem Fim.