Carla Diaz é vista jantando com vereador

Pelo jeito, a fila andou para Carla Diaz. A atriz foi vista jantando com o vereador de São Paulo, Felipe Becari. Quem viu, garante que o clima entre os dois era de romance. O político, que também é policial civil e influencer, faz sucesso nas redes sociais. Ele, que é solteiro e tem 33 anos, foi o quarto vereador mais votado na capital.

Uma das bandeiras levantadas por Felipe é quanto ao resgate dos animais de rua. Ele tem quatro cachorros, um cavalo, – que foi resgatado em Taboão da Serra – e um porquinho da Índia.

No ano passado, ele foi picado por uma jararaca no condomínio onde mora. Por se tratar de um animal peçonhento, o vereador foi parar na UTI de um hospital de São Paulo. “É um veneno muito perigoso, pois pode causar insuficiência renal e consequente processo de hemodiálise. Por isso a internação na UTI: para monitoramento de rim, urina e parâmetros, enquanto o veneno é eliminado do organismo. Ingeri os antídotos e diversas medicações”, disse ele, na época.

Na manhã desta segunda-feira (8), a coluna entrou em contato com a assessoria de imprensa de Carla Diaz para saber se é namoro, mas até o momento, não obteve resposta.