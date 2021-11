César Tralli entra às pressas na Globo com informação urgente sobre o avião de Marília Mendonça

César Tralli entrou às pressas nesta terça-feira, 9 de novembro, na programação da Globo com os destaques do Brasil e do mundo no Jornal Hoje. Assim, logo de cara o jornalista começou falando sobre o Auxílio Brasil, programa que irá substituir o Bolsa Família.

Segundo o apresentador, o decreto que regulamenta o programa acabou sendo publicado. Mas, o pagamento dos R$ 400 depende da aprovação da PEC dos precatórios no congresso. Além disso, César Tralli destacou que o governo e opositores estariam medindo forças para definir o futuro da proposta até o final do dia. Veja também – Angélica termina relacionamento com Luciano Huck e explica o que ele fez: “Falei que acabou” O jornalista ainda falou sobre os ministros do Supremo que votaram a favor da suspensão do pagamento das emendas do orçamento secreto. Além disso, César Tralli ainda deu destaque para a notícia de que os postos de combustíveis estão autorizados a fazer delivery. O apresentador ainda falou sobre a Associação Médica Brasileira que cobrou um posicionamento do Ministério da Saúde contra o chamado Kit Covid. Aliás, César Tralli voltou a falar sobre a morte de Marília Mendonça. Isso porque a fuselagem do avião que caiu com a cantora saiu de Minas Gerais com destino ao Rio de Janeiro.

DESPEDIDA DE CÉSAR TRALLI DO SPTV É TOMADA PELA EMOÇÃO

Bastante ligado com sua equipe, César Tralli se emocionou na despedida do SPTV. “Quero agradecer demais toda a equipe do SP1, toda a galera que bota esse telejornal no ar. Isso aqui é um trabalho de equipe e cada dia mais eu valorizo o trabalho de vocês. Parabéns a todos. Olha que coisa linda, fico arrepiado aqui. Vocês que fazem tudo isso acontecer”, disse ele na ocasião.