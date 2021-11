Chrystian e Ralf encerram dupla após mais de 40 anos

A dupla Chrystian e Ralf não está mais junta. Ambos cantaram e fizeram shows por cerca de 40 anos lado a lado. Porém, algumas divergências leves causaram uma ruptura.

“Eu assinei um contrato por cinco anos como você está sabendo para fazer essa carreira solo. Então, por no mínimo cinco anos, a dupla Chrystian e Ralf vai estar fora da ativa”, explicou Chrystian em entrevista ao Domingo Espetacular (Record).

Porém, ele nega que tenha havido qualquer tipo de briga. “Não, a gente nunca teve grandes problemas. Tinha divergências de opiniões como qualquer relacionamento, que a gente, no fim das contas, acabava resolvendo”, disse.

Ambos não têm conseguido se ver por causa da pandemia. Eles também tinham cerca de oito shows para fazer juntos, mas resolveram dar um ponto final após Ralf, segundo o irmão, se recusar a assinar os contratos.

Ralf não quis dar entrevista à revista eletrônica. Em suas redes sociais, mostra que tem trabalhado de perto com Eduardo Costa e com ele pretende lançar algum projeto em breve com o nome “Mitos”.

Em 2019, quando ainda trabalhavam juntos, a dupla se disse chateada com Tatá Werneck. No programa Lady Night (Globo), a apresentadora perguntou em tom de piada sobre o paradeiro dos músicos. O entrevistado era Michel Teló.

“Chrystian e Ralf estão vivos? Dá uma ligadinha para ver se eles estão vivos, porque acho que deu merda”, disse.

Nas redes sociais, a dupla publicou um vídeo no qual mostrava sua indignação pelo comentário. “Um aviso para a Tata Werneck: a gente continua vivo. Às vezes, vocês está mal informada. Eu sou o Chrystian e ele, o Ralf. Às vezes você não sabe também”, disseram.

“A gente gostaria de explicar que não faz televisão por opção já faz um tempo. Nós fizemos essa opção principalmente para não ter que fazer programas como esse seu, que desprestigia, bota para baixo e denigre a imagem dos artistas.”

No Twitter, Tatá deixou um recado por escrito pedindo desculpas. “Amigos, gostaria de esclarecer que conversei com o responsável pela dupla e falamos ao telefone de forma amigável e respeitosa. Está tudo certo entre a gente. Eles entenderam que a minha motivação não era prejudicá-los e que tenho muito respeito pela dupla. E faço essa mesma brincadeira com várias pessoas. E peço desculpas porque a minha intenção jamais é desrespeitar alguém. O resultado é que conseguimos abrir um diálogo que se manterá. Não há mágoas. E ficou tudo bem. Obrigada a todos. Fiquem com Deus.”