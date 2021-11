Cinemas e streaming: veja as estreias desta semana

Comandando um grupo de jovens guerrilheiros, Marighella tenta divulgar sua luta contra a ditadura para o povo brasileiro, mas a censura descredita a revolução. Seu principal opositor é Lúcio, policial que o rotula como inimigo público.

Para quem prefere curtir o sofá de casa, a aposta é Um Match Surpresa, que será lançado com exclusividade pela Netflix. Uma garota de Los Angeles (Nina Dobrev) conhece um pretendente (Darren Barnet) do outro lado do país por um app de relacionamentos e decide fazer uma surpresa para ele. O que ela não esperava é que a situação toda fosse uma grande armação arquitetada por um amigo dele (Jimmy O. Yang).

Confira mais opções:

Cinema

Eternos

Os Eternos são uma raça de seres imortais que viveram durante a antiguidade da Terra, moldando sua história e suas civilizações enquanto batalhavam os malignos Deviantes.

Alerta Vermelho

Um alerta vermelho da Interpol é emitido e o agente do FBI John Hartley assume o caso. Durante sua busca, ele se vê diante de um assalto ousado e é forçado a se aliar ao maior ladrão de arte da história, Nolan Booth, para capturar a ladra de arte mais procurada do mundo atualmente, Sarah Black.

Yalda: Uma Noite de Perdão

No enredo de Yalda, Maryam (Sadaf Asgari) é uma jovem acusada de assassinar o marido e condenada à morte. Na noite de Yalda, eles a levam a um programa de TV ao vivo para que Mona (Behnaz Jafari), que é a única filha da vítima, a veja e a perdoe por seu crime.

Lá Vamos Nós

Lá Vamos Nós faz parte da seleção oficial do Festival de Cannes 2020 e conta a história de Aharon, que dedicou sua vida a criar seu filho Uri. Eles vivem juntos em uma rotina tranquila, longe do mundo real. Uri é autista e agora, como um jovem adulto, pode ser hora de ele morar em uma casa especializada.

Netflix

7 Prisioneiros

7 Prisioneiros apresenta a dura realidade vivida pelo jovem Mateus, que aceita trabalhar em um ferro-velho em São Paulo para ganhar uma oportunidade de dar uma vida melhor à família. Porém, ele acaba entrando no perigoso mundo da escravidão contemporânea com diversos outros garotos, sendo forçado a decidir entre continuar nessa situação ou arriscar o futuro de sua família.

A Todos um Bom Natal

Reunidas para o Natal, quatro irmãs rivais aprendem uma lição sobre união familiar quando o pai reaparece após anos sem dar notícias.

Não Devíamos ter Crescido

Uma história de amor emocionante ambientada em Tóquio na década de 1990, baseada no best-seller homônimo de Moegara, publicado pela Shincho Bunko.

Para Sempre Felicidade

As amigas mais glamorosas da África do Sul estão de volta para mais uma jornada de autoconhecimento, enfrentando novos desafios cinco anos depois do primeiro filme. Estrelada por Khanyi Mbau, Renate Stuurman, Yonda Thomas e Nambitha Ben-Mazwi, essa comédia romântica sofisticada e inteligente aborda questões universais, mostrando o estilo de vida de profissionais negras bem-sucedidas que lidam com o estresse dos relacionamentos e de cuidar dos filhos e da família.