Cinemas e streaming: veja as estreias desta semana

Cinema

Curral

Curral narra a disputa política pela liderança do pequeno município de Gravatá, Pernambuco, que, devido à seca, tem a água como principal moeda de troca. O longa nacional é protagonizado pelo ator Thomás Aquino.

A profissional

O filme de ação A Profissional tem em seu elenco os medalhões do cinema Samuel Jackson e Michael Keaton. A matadora de aluguel Anna deseja vingança após o seu treinador ser assassinado por inimigos, no entanto acaba caindo em um jogo de gato e rato com o maníaco homicida.

Pixinguinha – Um Homem Carinhoso

O longa biográfico narra a história do famoso maestro Pixinguinha do início até a morte. A produção é protagonizada por Seu Jorge e Taís Araújo.

O Ninho

Mais um filme de terror na lista, Samuel mora com a mãe e é paraplégico, mas após conhecer Denise, ele quer sair de casa e ir para o mundo. Porém sua mãe não o deixará ir tão facilmente.

Charuto de Mel

O filme francês narra a história de Selma, 17 anos, que vive em uma família burguesa e secular. Quando ela conhece Julien na faculdade, ela percebe pela primeira vez o impacto das regras patriarcais em sua intimidade.

Querido Evan Hansen

O musical conta a trajetória de um jovem ansioso e com problemas de interação social que acaba se conectando com a família de um suicida. O elenco é repleto de estrelas como Amy Adams e Julianne Moore.

Deus Não Está Morto: O próximo cápitulo

A história cristã apresenta a briga de famílias americanas para terem o direito de educar os filhos em casa.

A Babá: O chamado das Sombras

O filme de terror acompanha uma família que se mudou recentemente para a nova casa após o nascimento do bebê. Logo, eles contratam uma babá para cuidar da recém-nascida. No entanto, Egor, o filho mais velho, fala sobre o comportamento assustador da mulher, mas seus pais não acreditam nele. Então, um dia, Egor chega em casa e não encontra vestígios da babá e nem da criança. Também se depara com os pais em transe, sem ao menos lembrar que tiveram uma filha.

Bob cuspe, nós não gostamos de gente

O icônico personagem das histórias em quadrinhos brasileiras, Bob Cuspe, ganhou um filme para chamar de seu. Na animação, Bob vive num deserto pós-apocalíptico infestado por astros do pop que estão sempre tentando lhe matar. O cenário onde a história se passa, na verdade, é um purgatório criado dentro da mente do criador de Bob, o cartunista Angeli.

As Aventuras de Gulliver

A animação conta as aventuras de Gulliver, porém dessa vez terá que dar um jeito de sair de sua própria execução.

Passagem Secreta

Na animação Passagem Secreta, Alice tem que se mudar para uma nova pequena cidade, onde encontra um novo grupo de amigos. Ao invadir um parque de diversão em uma brincadeira para salvar o colega, a menina começa a descobrir segredos sobre sua identidade e agora precisa fazer escolhas difíceis.

Serial Kelly

Longa protagonizado por Gaby Amarantos, Serial Kelly narra a trajetória de uma cantora em busca de ascensão, mas para isso ela precisou matar algumas pessoas e agora está sendo investigada pela polícia.

Enquanto houver amor

Um marido pretende deixar a esposa após um casamento de vinte e nove anos, surpreendendo a toda a família. O longa é protagonizado pela atriz Annette Bening.

Netflix

Alerta Vermelho

Título de produção mais cara feita até agora pela Netflix, Alerta Vermelho tem como protagonistas os astros do cinema atual Dwayne Johnson, Gal Gadot e Ryan Reynolds. Após um alerta vermelho da Interpol ser emitido, o agente do FBI John Hartley assume o caso. Durante sua busca, ele se vê diante de um assalto ousado e é forçado a se aliar ao maior ladrão de arte da história, Nolan Booth, para capturar a ladra de arte mais procurada do mundo atualmente.

7 Prisioneiros

7 Prisioneiros apresenta a dura realidade vivida pelo jovem Mateus, que aceita trabalhar em um ferro-velho em São Paulo para ganhar uma oportunidade de dar uma vida melhor à família. Porém, ele acaba entrando no perigoso mundo da escravidão contemporânea com diversos outros garotos, sendo forçado a decidir entre continuar nessa situação ou arriscar o futuro de sua família.

Prime Video

Detetive Madeinusa

Em Detetive Madeinusa, Tirulipa interpreta um novato investigador atrapalhado que é encarregado de desvendar um roubo de um boi premiado. Além do filho de Tiririca, o longa conta com a participação de Whindersson Nunes e Gkay.

Disney +

Esqueceram de mim no lar, doce lar

Em Esqueceram de Mim no Lar, Doce Lar, Max Mercer é um menino travesso e cheio de recursos que foi deixado para trás enquanto sua família estava no Japão nas férias. Então, quando um casal tentando recuperar uma relíquia de família de valor inestimável coloca seus olhos na casa da família Mercer, cabe a Max protegê-la dos invasores, e ele fará o que for preciso para mantê-los fora.

Disney Entre Laços

Allegra deseja ingressar na companhia de teatro musical Eleven O’clock, mas sua mãe, Caterina, se opõe. A vida dela muda completamente quando ela encontra em sua casa uma misteriosa pulseira que a remete a 1994, quando Caterina tinha sua idade e dava seus primeiros passos às onze horas, à sombra de sua mãe, uma estrela em ascensão em sua carreira. Allegra pode mudar o passado?