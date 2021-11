Concurso Caixa: Fenae volta a cobrar mais de 1.700 convocações

A Federação Nacional das Associações do Pessoal da Caixa (Fenae) voltou a cobrar as convocações do concurso Caixa de 2013/2014. Após aval para o aumento do quadro, com mais 3 mil vagas, a entidade afirma que o ritmo das contratações segue lento.

Em agosto deste ano, a Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais (Sest) aumentou o quadro de pessoal da estatal, passando de 84.544 (2020) para 87.544 (2021) empregados.

Porém, conforme dados deste último mês de outubro, a Caixa contava com 85.772 mil funcionários. Isso representa 1.772 a menos do total autorizado.

“O quadro de pessoal da Caixa vem sofrendo uma grande redução ao longo dos anos, com um déficit de aproximadamente 20 mil bancários, ao mesmo tempo em que há aumento do número de clientes. O concurso para PcDs é uma medida positiva e exigida por lei, mas, insuficiente. É preciso que as contratações de concursados também sejam efetivamente realizadas e de forma célere, sob o risco de se comprometer a assistência à população”, destaca o presidente da Fenae, Sergio Takemoto.

Vale lembrar que, em julho deste ano, o presidente da Caixa, Pedro Guimarães, anunciou que 10 mil vagas seriam abertas, sendo 4 mil para novos empregados (3 mil de 2014 e mil do concurso atual para PcDs) e um total de 6 mil para vigilantes e recepcionistas (800 vagas) e estagiários (5,2 mil).

Estudo feito no final de julho pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese), com dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), mostrou que, entre 2018 e o primeiro trimestre deste ano, o número de clientes por trabalhador da Caixa Econômica Federal subiu de 1.070 para 1.775: 65% de aumento.

Segundo a Caixa, “as contratações estão em andamento”. Como informado anteriormente pela estatal, os candidatos recebem a convocação por e-mail ou telegrama. Além disso, as chamadas também são publicadas em seu site, na parte “ Downloads – Concurso Público – Admissional “.

Concurso Caixa 2021 está em andamento

Em andamento, o concurso Caixa 2021 conta com 1.100 vagas para PcDs, sendo mil imediatas e 100 para o cadastro de reserva.

As oportunidades são para os cargos de técnico bancário tradicional e da área de Tecnologia da Informação (TI). Neste último caso, são oferecidas 100 oportunidades imediatas e dez para o cadastro de reserva, no polo do Distrito Federal.

As demais vagas estão distribuídas por todo país. Para concorrer, é preciso ter apenas o nível médio completo, além de se enquadrar, legalmente, na condição de pessoa com deficiência.

Os aprovados terão ganhos iniciais de R$3 mil, para jornada de 30 horas. Com os benefícios, no entanto, esse valor pode chegar a, aproximadamente, R$4.486,03. As inscrições foram encerradas no dia 27 de setembro.

No momento, os candidatos aguardam pelos resultados das provas objetivas e da redação. Essas etapas ocorreram em outubro deste ano.

No exame de múltipla escolha, foram cobradas 60 questões, sendo 30 de Conhecimentos Básicos e 30 questões Específicos, com a seguinte distribuição:

Técnico bancário tradicional

Conhecimentos Básicos

Língua Portuguesa (dez questões, com valor de um ponto cada);

Matemática Financeira (dez questões, com valor de um ponto cada); e

Conhecimentos Bancários (dez questões, com valor de um ponto cada).

Conhecimentos Específicos

Noções de Probabilidade e Estatística (cinco questões, com valor de um ponto cada);

Conhecimentos de Informática (dez questões, com valor de um ponto cada); e

Atendimento Bancário (15 questões, com valor de um ponto cada).

Técnico bancário de TI

Conhecimentos Básicos

Língua Portuguesa (dez questões, com valor de um ponto cada);

Matemática Financeira (dez questões, com valor de um ponto cada); e

Conhecimentos Bancários (dez questões, com valor de um ponto cada).

Conhecimentos Específicos

Tecnologia da Informação (30 questões, com valor de um ponto cada).

Para ser aprovado, é preciso ter alcançado 50% ou mais dos pontos, tanto no conjunto da prova quanto em cada conhecimento (Básico e Específico).

Será considerado habilitado para a correção da prova de redação somente quem estiver classificado, na objetiva, em uma posição que não ultrapasse o triplo do somatório do total de número de vagas e do número de cadastro de reserva.

Os aprovados, conforme os limites estabelecidos no edital, realizarão as demais etapas, sob responsabilidade da Caixa. O resultado final está previsto para o dia 10 de dezembro.