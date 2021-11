Concurso CGU: FGV assina contrato e edital fica iminente

A Controladoria-Geral da União e a Fundação Getulio Vargas finalmente selaram contrato, dando um passo importante rumo à publicação do edital do concurso CGU 2021. Agora, o documento pode ser divulgado a qualquer momento.

O extrato do contrato que confirma assinatura entre o órgão e a banca foi divulgado no Diário Oficial da União desta sexta-feira. 19.

De acordo com o documento, a assinatura aconteceu na última quinta, 18, e a vigência do contrato será de dois anos, ou seja, até novembro de 2023.

Agora, a CGU e a FGV devem definir os últimos ajustes do edital, tais como finalizar o cronograma e recolher as assinaturas responsáveis para publicação. Feito isso, o edital poderá ser publicado e isso pode acontecer a qualquer momento a partir desta data.

Qual é a previsão de publicação do edital?

Este mês! Isso mesmo, o ministro da CGU, Wagner Rosário, estimou que o edital deveria ser divulgado até o fim de novembro. Com o contrato assinado antes do dia 20, este prazo passa a se tornar muito viável.

Após rumores de edital em 1º de dezembro, a Folha Dirigida apurou com a Assessoria da CGU que o único entrave era a assinatura do contrato com a banca. Feito isso, o edital já poderia ser divulgado.

A CGU, no entanto, não trabalha com nenhum data exata para a publicação.

Concurso CGU terá 375 vagas

Autorizado em 27 de julho, o concurso CGU recebeu aval para preencher 375 vagas. Dessas, são 300 para a carreira de auditor e 75 para técnico de nível médio.

De acordo com o projeto básico, a seleção contará com chances para ampla concorrência, mas também reserva para negros e pessoas com deficiência (PcDs).

Além disso, também já se sabe os salários atualizados. Para o cargo de auditor, os ganhos são de R$19.197,06, enquanto o técnico recebe um vencimento inicial de R$7.283,31.

Ambos recebem auxílio-alimentação de R$458, referente aos servidores federais. Dessa forma, a remuneração totaliza:

Técnico: R$7.741,31

Auditor: R$19.655,06

Concurso CGU: provas serão nas 5 regiões do Brasil

Outro ponto importante que já foi confirmado são as cidades que vão receber as provas. Inicialmente, apenas as capitais com oferta de vagas seriam contempladas, mas, em seguida, o ministro indicou que avaliaria provas em todas as capitais.

Isso, no entanto, não foi possível. Mas, para poder contemplar mais candidatos e beneficiar as cinco regiões do país, ele escolheu uma capital das regiões Nordeste, Sudeste e Sul para receber provas, sendo:

Região Sudeste: São Paulo (SP)

São Paulo (SP) Região Nordeste: Recife (PE)

Recife (PE) Região Sul: Porto Alegre (RS)

As demais cidades contempladas serão aquelas com oferta de vagas. No Centro-Oeste, as provas serão aplicadas em Brasília, já que muitas chances serão para o Distrito Federal. Já no Norte, há oportunidades em vários estados.

Veja a distribuição completa das vagas:

Cargo: Auditor Federal de Finanças e Controle Tipo de Prova* Região ou Órgão Central Estado/DF Número de vagas I 1- Região Norte Ampla Concorrência Reservada aos candidatos negros Reservada a portadores de deficiência Total por região ou órgão central Acre 5 1 (2) 46 Amazonas 6 1 Amapá 5 1 Pará 8 2 Rondônia 4 1 Roraima 5 1 Tocantins 5 1 2- Órgão Central Distrito Federal 64 16 (4) 80 II Órgão Central Distrito Federal 64 16 (4) 80 III Órgão Central Distrito Federal 32 8 (2) 40 IV Órgão Central Distrito Federal 42 12 (3) 54 Total 240 60 (15) 300

*De acordo com a ênfase nas seguinte áreas do conhecimento, combinadas ou não: Auditoria, Fiscalização, Tecnologia da Informação, Finanças, Contabilidade Pública e/ou Direito.

Cargo: Técnico Federal de Finanças e Controle Região ou Órgão Centra Estado/DF Número de vagas Ampla Concorrência Reservadas aos candidatos negros Reservadas a portadores de deficiência Total por Região ou Órgão Central 1- Região Norte Acre 2 0 (1) 24 Amazonas 3 1 Amapá 3 1 Pará 3 1 Rondônia 3 1 Roraima 2 1 Tocantins 2 1 2- Órgão Centra Distrito Federal 41 10 (3) 51 Total 59 16 (4) 75

Etapas de seleção do concurso CGU

Quer saber por quais etapas de seleção os candidatos do concurso CGU serão avaliados? O projeto básico prevê quatro fases, sendo elas:

► 1º etapa: exame de habilidades e conhecimentos aferidos por meio de aplicação de provas objetivas de caráter eliminatório e classificatório;

► 2º etapa: exame de habilidades e conhecimentos aferidos por meio de aplicação de prova discursiva, de caráter eliminatório e classificatório;

► 3º etapa: perícia médica dos candidatos que se declararem com deficiência, de caráter unicamente eliminatório, para verificar se efetivamente se trata de pessoas com deficiência, bem como a compatibilidade entre as atribuições do cargo e a deficiência apresentada pelos candidatos; e

► 4º etapa: procedimento de verificação da condição declarada para concorrer às vagas reservadas aos candidatos negros, de caráter unicamente eliminatório, na forma da Portaria Normativa n° 4, de 6 de abril de 2018, da Secretaria de Gestão de Pessoas do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão.

Embora o concurso tenha previsão de quatro etapas, apenas duas são destinada a TODOS OS CANDIDATOS, sendo as provas objetivas e discursivas. As demais serão apenas para os candidatos negros e com deficiência.