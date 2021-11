Concurso Ministério da Justiça prorroga inscrição e muda provas

Mais um chance de participar do concurso do Ministério da Justiça. As inscrições foram prorrogadas e o novo prazo segue até o dia 26 de novembro.

Também até o dia 26 será possível pedir a isenção da taxa. O valor é de R$76 para todos os cargos e os cadastros aceitos no site do Cebraspe, o organizador.

A consulta à situação provisória da solicitação de isenção de taxa de inscrição será publicada no dia 3 de dezembro e o último dia para o pagamento do valor será em 14 de dezembro.

Ao todo, o concurso seleciona para 66 vagas, em cargos de técnicos de nível superior, sendo divididas em:

Técnico Especializado em Gestão de Ativos e Parcerias – 57 vagas

– 57 vagas Técnico Especializado em Formação e Capacitação – 3 vagas

3 vagas Técnico Especializado em Pesquisa e Análise de Dados – 6 vagas

Os profissionais serão contratados por um período temporário, receberão remuneração inicial de R$6.130, com jornada de trabalho de 40 horas semanais e atuarão em Brasília. O prazo para duração dos contratos ainda não foi informado.

+ Veja os requisitos e o que faz cada cargo

Os profissionais temporários serão contratados para a Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas (Senad), pasta vinculada ao ministério.

Concurso Ministério da Justiça muda data de provas

Com a alteração no período de inscrições, outras datas da seleção também foram modificadas, incluindo as provas. Agora, as avaliações foram remarcadas para 9 de janeiro.

Os locais de realização dos exames devem estar disponíveis aos candidatos a partir do dia 30 de dezembro, no próprio site do Cebraspe.

Nas avaliações serão cobadas 120 questões, com:

50 questões de Conhecimentos Gerais; e

70 questões de Conhecimentos Específicos.

A etapa terá caráter eliminatório e classificatório, com quatro horas de duração. Conforme o edital, serão reprovados aqueles:

que obtiverem nota inferior a 10,00 pontos na prova objetiva de conhecimentos gerais;

que obtiverem nota inferior a 21,00 pontos na prova objetiva de conhecimentos específicos;

que obtiverem nota inferior a 36,00 pontos no conjunto das provas objetivas.

A seleção terá validade de dois anos, podendo ser prorrogada por mais dois anos.