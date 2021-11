Confira capa do single de estreia de DJ Deolane

Será possível ver a nova cantora usando looks luxuosos feitos pelo estilista Rafael Carneiro. Em uma cena que promete, a artista estará vestida de noiva no meio da rua. “É um clipe intenso, um mix de sentimentos. Quis retratar aquilo que eu sabia que ela sentia no coração dela, acho que o grande momento do clipe é a cena dela de noiva na chuva”, conta Kadu.

No vídeo recebido com exclusividade pela Coluna, Deolane está sentada no chão em meio a várias fotos dela e de Kevin, enquanto mexe em várias sacolas da Gucci.