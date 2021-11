Confira detalhes e cliques do casamento milionário de Paris Hilton

Em outubro deste ano, a herdeira da rede de hotéis Hilton desembarcou em Las Vegas para comemorar sua despedida de solteira. Acompanhada da irmã, Nicky; da cunhada, Tessa; da mãe, Kathy; e de seu então noivo, ela curtiu uma programação intensa em Sin City. Hospedada com seu clã no luxuoso Resorts World Las Vegas, a loira deu rasante em várias casas noturnas VIPs da cidade.

Noivado

Paris Hilton ficou noiva de Carter Reum em fevereiro deste ano, em uma ilha particular, depois de namorarem por um ano. O empresário pediu sua mão com um anel desenhado por Jean Dousset, bisneto de Louis Cartier.

Na noite do casamento, após o “sim”, todos seguiram para um jantar no qual Demi Lovato fez uma performance de I Will Always Love You. Já a primeira dança dos noivos ocorreu em torno da música Just The Way You Are, de Bruno Mars.