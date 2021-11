Conheça os benefícios do abacate e a melhor maneira de consumir

O abacate é uma fruta muito presente no dia a dia dos brasileiros, barata e fácil de ser encontrada nos mercados. A versatilidade da fruta é o que mais chama atenção dos consumidores, que fica gostosa tanto em receitas salgadas ou doce. Apesar do alto consumo, muitas pessoas não sabem quais são os benefícios por trás do consumo do abacate e quais as vitaminas presentes nessa fruta. Saiba mais sobre o assunto e como incluir na sua dieta.

Benefícios do abacate

Se consumido de maneira adequada e aliada a diversos outros hábitos saudáveis, o abacate por trazer diversos benefícios para a saúde. Saiba quais são eles:

1- É bom para os olhos: o abacate contém luteína e zeaxantina, que são antioxidantes, importantes para a saúde dos olhos. Esses fitoquímicos são responsáveis por minimizar os danos externos nos olhos, incluindo os raios ultravioletas. Além disso, a fruta pode ajudar os olhos a se manterem saudáveis por mais anos, prolongando a saúde do mesmo.

2- Fortalece o coração: a fruta possui gordura boa, que ajuda no controle do colesterol e assim, protegendo o coração de doenças cardiovasculares. O consumo do abacate também diminui a pressão alta, contribuindo ainda mais na prevenção de doenças.

3- Contribui para a saúde dos ossos: o abacate é rico em vitamina K, que é importantíssima para a saúde dos ossos. Além disso, possui diversos nutrientes como zinco, fósforo, cobre, cálcio e selênio, que também contribuem para a saúde do mesmo. Juntos, os nutrientes e as vitaminas fortalecem os ossos e previnem a osteoporose.

4- Gravidez saudável: vitamina B9 ou ácido fólico, é importante para a saúde das mulheres grávidas, do feto e também para as tentantes. O ácido fólico pode ajudar a prevenir o aborto espontâneo ou outras doenças que podem acometer o feto. E o abacate é rico nessa vitamina.

5- Afasta o estresse e previne depressão: por causa da glutationa, um antioxidante que é produzido também pelo organismo, o abacate ajuda a controlar o cortisol, o hormônio que contribuí para o estresse e a depressão. Consumindo o abacate, esse nutriente irá regular e os sintomas irão diminuir. Além disso, também é rico em vitamina B3, que ajuda no controle da ansiedade.

6- Previne constipação: se você sofre com intestino preso ou desregulado, aposte no consumo de abacate. A fruta é rica em fibras, importantíssima para o bom funcionamento do sistema gastrointestinal. A gordura boa presente no abacate ainda ajuda na evacuação.

7- Auxilia no emagrecimento: por ser rico em fibras, o abacate por ser um grande aliado na busca de perca de peso. Esses nutrientes dão uma sensação de saciedade, assim, evitando as famosas beliscadas durante o dia e também controla o açúcar do sangue, diminuindo a fome em excesso.

