Conheça por dentro o barco de R$ 25 milhões de Gusttavo Lima

Gusttavo Lima publicou nessa quarta-feira (24), no Instagram, uma foto posando só de sunga em seu iate, em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro, e “quebrou” a internet. Além de chamar a atenção pela boa forma, o cantor sertanejo impressionou ao mostrar a embarcação, que se chama Lady Laura IV, o mesmo que pertenceu ao cantor Roberto Carlos. O modelo Falcon Motor Yacht Falcon 115 possui 35 metros de comprimento, com capacidade para abrigar 12 passageiros, cinco cabines e cinco banheiros, e custa R$ 25 milhões.

O Lady Laura IV foi colocado à venda por Roberto Carlos em agosto de 2019. Em 2020, o Gusttavo Lima confirmou a compra da embarcação por R$ 25 milhões. Ele possui ainda escadaria e dois motores MTU 2 285 hp cada; e navega a uma velocidade de cruzeiro de 23 nós. Na primeira postagem que fez em sua rede social, o artista posa no iate de um ângulo que consegue mostrar a grandiosidade e a beleza da embarcação. E escreve: “Véi da lancha”, escreveu Gusttavo na legenda da publicação. Algumas horas depois, ele publicou um vídeo pulando da lancha diretamente no mar. Na legenda, escreveu: “Quebrando protocolo!”. Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por 🏛 Gusttavo Lima 🏛 (@gusttavolima)