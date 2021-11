Cristiano Araújo, antes de morrer, deixa pertences e irmã expõe anos após a perda: “Um prazer”

Nesta quarta-feira (24), a irmã de Cristiano Araújo, Ana Cristina Araújo concedeu aos pedidos dos seguidores e mostrou o quarto que guarda os pertences do cantor. Ele faleceu em 2015, aos 29 anos, após sofrer acidente de carro.

Dessa forma, nas redes sociais, Cristina gravou vários vídeos onde mostra peças de roupas que ainda tem do irmão, além dos sapatos e perfumes.

“Vou mostrar agora um pouquinho das coisas do Cris. Aqui tem algumas roupinhas, coisas encaixotadas, sapatos dele, os perfumes que ele usava”, disse ela enquanto mostrava o quarto de Cristiano.

Além disso, antes de mostrar os objetos de Cristiano ela acrescentou: “Para mim é um prazer compartilhar um pouquinho dele com vocês”.

Vale lembrar que o pai de Cristiano Araújo, João Reis, compareceu no velório da cantora Marília Mendonça no dia seis de novembro. Muito emocionado, ele lamentou o acidente que vitimizou a Rainha da Sofrência, quase da mesma forma que tirou a vida de seu filho em 2015.

E na saída do velório da sertaneja, em Goiás, João lamentou mais um acidente que tirou a vida de uma jovem artista.

“É uma coisa que a gente não imagina que fosse acontecer de novo com a gente, de repente a gente se vê praticamente órfão novamente, de uma alegria, de uma satisfação, de uma força de uma mulher que mudou a cara da mulher brasileira”, falou o pai do cantor durante entrevista ao GloboNews e continuou:

PAI DE CRISTIANO ARAÚJO LAMENTA MORTE DE MARÍLIA MENDONÇA

“Pra gente isso é muito doloroso porque a gente tem tantos artistas pelo mundo afora e, de repente, a gente vê a nossa Marília, a nossa menina, indo embora tão cedo. Ela que tinha tanto pra oferecer para as pessoas”.

Cristiano Araújo sofreu um acidente de carro, quando voltava de um show em Itumbiara, a 200 km de Goiânia, por volta das 3h da manhã, quando o carro em que ele estava capotou, na BR-153, entre as cidades de Goiatuba e Morrinhos, em Goiás. Além disso, a namorada do sertanejo, Allana Coelho Pinto de Moraes, de 19 anos, estava no veículo, também não resistiu e faleceu no local.