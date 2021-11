Daniel Cady, marido de Ivete Sangalo, é visto em festa sem aliança

A festa de casamento que Daniel foi visto aconteceu durante o último feriado do dia (15/11) e na ocasião, ele aparece em uma foto ao lado de vários amigos. O que chama a atenção é a falta da aliança na mão esquerda. Esse foi o último registro público do nutricionista, o que alimenta mais ainda os rumores de uma possível separação.

Como antecipado pela Coluna Leo Dias, o nutricionista apagou as fotos ao lado de Ivete Sangalo em sua conta no Instagram, restando apenas registros antigos em 2018. No perfil da cantora, também é possível notar a ausência de fotos do casal, sendo o última publicação no Dia dos Pais deste ano.

Facebook Notice for EU! You need to login to view and post FB Comments!