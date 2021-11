Dayane Mello pensou em se matar em ‘A Fazenda 13’, diz MC Gui

O comportamento explosivo de Dayane Mello em “A Fazenda 13” tem chamado a atenção do público e despertado alerta entre os participantes do reality show. Em conversa na sala de estar, MC Gui revelou que a modelo desabafou sobre o desejo de se matar no confinamento exibido pela Record TV. A declaração do funkeiro deixou os demais participante confusos e chocados.

Segundo disse o intérprete de “Sonhar”, a aliada se aproximou dele no quarto e se abriu sobre suas angustias dentro e fora do jogo. A ex-“Big Brother Itália” teria dito que sua vida não faz mais sentido. Para o cantor, a concorrente não estava falando só de questões pessoais. Ele também acredita que o desabafo da digital influencer diz respeito ao jogo e ao afastamento de alguns participantes.

“Ela virou na cama e falou de morte, deu a entender que ‘tem hora que eu penso, a minha vida tá sem sentido’. Acho que ela não estava falando só do jogo, ela falou da vida dela”, contou. “Ela disse que pensava em se matar?”, questionou Aline Mineiro surpresa. “Ela falou ‘tem hora que eu penso’”, reafirmou o funkeiro. “Ela tá cheia de mágoa”, observou a ex-panicat sobre peoa.

Rico Melquiades, rival de Dayane Mello em “A Fazenda 13”, disse ter observado a mudança de comportamento da modelo após as entradas de Rodrigo Faro, às sextas-feiras. O apresentador do ‘Hora do Faro” é o responsável por revelar as plaquinhas com adjetivos negativos e positivos dados pelo eliminado de cada semana. “Ela é uma pessoa que sente muito as plaquinhas”.

Essa não é a primeira vez que Dayane Mello demonstrou alguma questão interna. Nesta quinta-feira (25), a peoa desabafou com MC Gui sobre o desejo de desistir da disputa pelo prêmio de R$ 1,5 milhão. A peoa desabafou sobre as dificuldades da convivência com os concorrentes, além de ter solicitado as malas para a produção do reality show apresentado por Adriane Galisteu.