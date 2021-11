Deborah Evelyn: “Me sinto mais livre sexualmente hoje do que aos 25 anos”

A atriz Deborah Evelyn , de 57 anos, está de volta à TV como a ex-modelo e estilista Betty de Verdades Secretas 2 , disponível no Globoplay . Na trama, interpreta uma mulher segura de si, plenamente consciente do seu poder e da sua beleza. Em entrevista ao jornal O Globo , publicada nesta terça-feira (30), a artista fez um paralelo entre a sua vida e a da personagem, afirmando que se sente “mais livre sexualmente ” hoje do que quando tinha 20 e poucos anos.

— São centenas de anos com a mulher tendo que ficar quieta no canto dela. Essa é uma das vantagens da idade madura: a gente vai se libertando. Acho que melhorei muito em relação à minha vida sexual porque fui me conhecendo, questionando, falando sobre, acabando com meus pudores. Me sinto melhor sexualmente, mais livre hoje do que quando tinha 20, 25 anos. Muito mais! Sei do que gosto, como gosto, do que não gosto. Se a gente não falar o que é bom pra gente, como o cara vai saber? Consigo falar numa boa, gosto de falar de sexo, nunca foi um problema para mim. Mas a gente vai amadurecendo — refletiu.