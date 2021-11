Deputado denuncia risco para o tráfego na BR-364: “Nossa BR pede socorro”

O deputado estadual Jenilson Leite (PSB) deve denunciar, na sessão da Assembleia Legislativa do Estado do Acre (Aleac), na próxima semana, as péssimas condições de trafegabilidade da BR-364, a principal ligação da Capital Rio Branco com os municípios do vale do Juruá. “Nossa BR 364 pede socorro”, escreveu o deputado em suas redes sociais, onde inicialmente denunciou a situação da principal rodovia acreana.

“Quando me deslocava para Tarauacá, passamos por diversos pontos de erosão, sem contar os buracos na estrada. Isso é um risco para as pessoas que precisam dessa BR”, disse o deputado. “O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), com poucos recursos, está fazendo apenas tapa buracos nas nossas BRs. Já falamos na tribuna da Assembleia Legislativa do Acre que o orçamento para o ano que vem do DNIT é apenas metade em relação a 2021”, acrescentou.

De acordo com o deputado, “é preciso a intervenção do Governo do Acre e da bancada federal junto ao governo Bolsonaro para que a população que depende da BR 364 não venha sofrer mais do que já estão sofrendo”. Segundo ele, essa estrada é a principal artéria de desenvolvimento para as regiões do Tarauacá/Envira e Juruá. “Não podemos deixar que as pessoas trafeguem nestas condições correndo risco de perder seus bens e até risco de vida”, afirmou.