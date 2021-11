Deracre inicia serviço de assentamento de meio-fio na AC-407 em Cruzeiro do Sul

O governo do Estado, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem do Acre (Deracre), iniciou a primeira etapa de assentamento de meio-fio na AC-407, no trecho do km 18, próximo à comunidade Santa Rosa, em Cruzeiro do Sul. O governador Gladson Cameli determinou a pavimentação asfáltica da estrada que liga Cruzeiro do Sul, Rodrigues Alves e Mâncio Lima.

O gerente do Departamento de Estradas e Rodagem do Estado do Acre (Deracre), em Cruzeiro do Sul, Luciano Oliveira, afirmou que os trabalhos de meio-fio da rodovia foram uma determinação do governador Gladson Cameli. A aplicação de meio-fio na rodovia é necessária para evitar novos incidentes e tem por função garantir a via do canteiro e das calçadas, além de guiar a água das chuvas até as saídas de águas pluviais.

“Iniciamento a primeira etapa de assentamento de meio-fio, no lado direito serão feitos 200 metros e no lado esquerdo mais 200 metros nesse trecho e seguiremos ao longo da estrada”, afirmou o gerente do Deracre em Cruzeiro do Sul.

O governo do Acre está levando infraestrutura urbana a dezenas de municípios e beneficiando milhares de famílias. As equipes atuaram no trecho do KM 18 com a elevação do pavimento da estrada em quase um metro, em dois pontos específicos, com revestimento de massa asfáltica garantindo mais qualidade e mobilidade para via.

“Estamos avançando juntamente com nosso governador Gladson Cameli trabalhando em toda extensão da estrada e seguimos com trabalho em todo estado ”, enfatiza o presidente do Deracre, Petronio Antunes.

As intervenções nas estradas são realizadas pelo Deracre e visam garantir a mobilidade dos acreanos e o deslocamento dos produtores agrícolas para os mercados municipais. O Deracre segue avançando com as obras em todo o estado.