Deus não está morto: o próximo capítulo estreou no Cine Araújo; veja mais filmes em cartaz na Capital

A produção norte-americana, Deus não está morto: o próximo capítulo, faz parte da franquia de filmes que já conta com três longas-metragens. A produção de 2021, trabalho de estreia do diretor Vance Null, conta a história de um reverendo que assume a defesa de famílias católicas que desejam continuar educando seus filhos em casa e lhes ensinando sobre a Bíblia, enquanto o governo local as obriga a colocarem as crianças na rede pública de ensino. O caso será levado a uma audiência histórica na cidade de Washington.

E continuam em cartaz os filmes: Venom: Tempo de Carnificina, Eternos e Família Addams 2: Pé na Estrada. Vale ressaltar que o novo formato da promoção Auxílio Diversão continua em vigor. Com a promoção, os ingressos podem ser adquiridos de segunda a sexta-feira por R$10,00 (inteira R$20,00, meia R$10,00) e no sábado e domingo por R$12,00 (inteira R$24,00, meia R$12,00). As compras podem ser feitas na bilheteria do Cine Araújo, nos canais de autoatendimento próximos ao cinema e no site www.ingresso.com.

Programação da semana

SALA 01 (2D) – A FAMÍLIA ADDAMS 2: PÉ NA ESTRADA – DUBLADO

ANIMAÇÃO – 106 MIN – verificar classificação

Diariamente: 15h30 e 17h30

_____________________________________

SALA 01 (2D) – VENOM: TEMPO DE CARNIFICINA – DUBLADO

AÇÃO/AVENTURA – 97 MIN – verificar classificação

Diariamente: 19h30, 21h30, 21h07 e 23h07

_____________________________________

SALA 02 (2D) – ETERNOS – DUBLADO

AÇÃO – 157 MIN – verificar classificação

SÁB, DOM E SEG: 13h e 15h37

Diariamente: 16h, 19h, 22h, 18h37, 21h37 e 00h37

____________________________________

SALA 03 (2D) – ETERNOS – DUBLADO

AÇÃO – 157 MIN – verificar classificação

Diariamente: 15h, 18h e 21h

____________________________________

SALA 04 (2D) – ETERNOS – DUBLADO

AÇÃO – 157 MIN – verificar classificação

Diariamente: 14h30, 17h30, 20h30, 17h07, 20h07 e 23h07

_____________________________________

SALA 05 (2D) – A FAMÍLIA ADDAMS 2: PÉ NA ESTRADA – DUBLADO

ANIMAÇÃO – 106 MIN – verificar classificação

SÁB, DOM E SEG: 13h

Diariamente: 15h

____________________________________

SALA 05 (2D) – DEUS NÃO ESTÁ MORTO: O PRÓXIMO CAPÍTULO – DUBLADO

DRAMA – 155 MIN – verificar classificação

Diariamente: 17h e 19h15

____________________________________

SALA 05 (2D) – ETERNOS – DUBLADO

AÇÃO – 157 MIN – verificar classificação

Diariamente: 21h15

________________________________________

SALA 06 (2D) – ETERNOS – DUBLADO

AÇÃO – 157 MIN – verificar classificação

SÁB, DOM E SEG: 13h e 15h37

Diariamente: 16h, 19h, 18h37 e 21h37

________________________________________

SALA 06 (2D) – ETERNOS – LEGENDADO

AÇÃO – 157 MIN – verificar classificação

Diariamente: 22h e 00h37