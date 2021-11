Divórcio de Mirella e Dynho vira reality a parte nas redes sociais

Se a ideia era a discrição, o plano não deu muito certo. Desde que anunciou que havia decidido se divorciar de Dynho Alves, que está em A Fazenda 13, o nome de MC Mirella não sai dos Trending Topics das redes sociais. Cada passo da funkeira é aguardado pelos 20 milhões de seguidores que ela tem no Instagram. Gente que, desde a confirmação do fim do casamento, passou a acompanhar a artista como se ela fosse a protagonista de uma série ou a participante favorita de um reality show. E, de certa forma, foi isso que separação da cantora acabou virando.

A decisão de largar o marido veio depois de que as carícias entre ele e a digital influencer Sthefane Mattos pareceram passaram dos limites. Pelo Twitter, no dia 17 deste mês, Mirella explicou que a decisão era irreversível: “Partiu do Dynho a opção de assumir uma relação lá dentro do reality [A Fazenda 13], seja ela qual for e até mesmo ‘fraterna’, como foi mencionado por ele mesmo. Mas cabe ressaltar que, além do público, existem a família, os fãs e eu, a própria Mirella. Desta forma, informo que de minha parte, não cabe mais nenhum posicionamento a respeito deste assunto daqui em diante e, desde já, conto com a compreensão de todos. Por outro lado, continuo na torcida pelo Dynho lá na Fazenda e desejo, como sempre, muita sorte e sucesso pra ele”, disse a ex-Power Couple Brasil.