Eclipse lunar parcial mais longo em 580 anos será visível no Brasil; confira como assistir

Nesta sexta-feira (19), acontecerá o eclipse lunar parcial mais longo em 580 anos. O fenômeno poderá ser conferido do Brasil e de toda a América do Norte, bem como em grandes partes da América do Sul, Polinésia, leste da Austrália e nordeste da Ásia.

No auge do fenômeno, a Lua terá mais de 97% de sua superfície coberta pela sombra da Terra e ganhará uma aparência avermelhada. O eclipse parcial começa por volta das 4h19 de Brasília, e deve durar pouco mais de 3h. As informações são BBC.

Para os brasileiros, o melhor momento para observar o fenômeno será logo no início, por volta das 4h, quando o eclipse parcial de fato começa. A visibilidade dependerá de condições meteorológicas. O eclipse será mais visível na região Norte do que no Sul do país.

De acordo com a Nasa, o fenômeno, chamado Dispersão de Rayleigh, explica porque o céu é azul e o pôr do sol vermelho, já que a luz viaja em ondas e diferentes cores têm diferentes propriedades físicas. Durante um eclipse lunar, a Lua fica vermelha porque a única luz solar que atinge a Lua passa pela atmosfera da Terra.