“Eduardo Costa impede minha ex de ver filhos”, acusa empresário

Poucos dias depois da primeira foto oficial de Eduardo Costa e Mariana Polastreli juntos ganhar as redes sociais, o ex-marido da namorada do cantor procurou a coluna LeoDias para dizer que a empresária não visita os filhos há quase 60 dias. Eduardo Polastreli vai além, e afirma que o “ciúme doentio” do artista tem impedido Mariana de visitar as crianças.

“Meus filhos perguntam pra ela quando vem, ela não sabe dizer. Não tem data, nem previsão. E é por ciúmes dele mesmo. Virou prisioneira lá”, diz o ex-marido de Mariana. “Ele tá privando a namorada de ver os filhos. Já são 2 meses que ela não vem ver os filhos mais velhos”, revela Eduardo. Segundo ele, apesar de morar oficialmente em Vila Velha, no Espírito Santo, Mariana não vai à cidade para ver as crianças desde o dia 3 de outubro. Eduardo e Mariana se relacionaram por 15 anos e tiveram três filhos. Os mais velhos têm 14 e 9 anos de idade, respectivamente. O mais novo é um bebê de um ano, que está com a mãe. “Ela não está cumprindo o processo de guarda e visitação. Ela teria que trazer o menino de 15 em 15 dias pra minha visitação e não está cumprindo”, afirma o empresário, que diz que o bebê está permanentemente sob os cuidados de uma babá: “Ela não trabalha lá. Não faz nada. Deixa o menino por conta de babá 24 horas”, acusa. O pai dos filhos de Mariana diz que Eduardo Costa não deixa a namorada sair de Belo Horizonte e sustenta que ela fica até cinco dias sem mandar mensagens para os filhos no WhatsApp.