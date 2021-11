Ellen Rocche passa por cirurgia de emergência após ter grave problema exposto

A atriz e influenciadora, Ellen Rocche precisou passar por um procedimento cirúrgico de emergência, na última semana. Em suma, a loira precisou fazer uma operação na coluna. O problema dela aconteceu por conta do tamanho de seus seios.

No entanto, segundo a Fábia Oliveira, do site Em Off, Ellen Rocche não estava nada a vontade em ir para faca, por nunca ter feito cirurgias. Entretanto, conseguiu se sentir segura para realizar o procedimento.

“Eu nunca tinha feito cirurgia, não queria fazer, tinha medo. E medo também do resultado porque sempre gostei muito dos meus seios, do formato, não queria que me descaracterizasse. Precisava diminuir, mas queria que continuasse igual”, disse Ellen Rocche à coluna.

Mas, apesar de ficar com medo, a cirurgia da atriz e influenciadora deu tudo certo. Ellen Rocche amou o resultado e afirmou que os seios ficaram lindos.

Além disso, Ellen Rocche está atualmente no ar com “Escolinha do Professor Raimundo”. Mas não para por aí. A atriz, que trabalha na Globo, também esteve presente recentemente na novela “Éramos Seis”, de 2019. No mesmo ano, ela deu vida à Jaqueline, em “Malhação: Vidas Brasileiras”.

Contudo, o papel de maior destaque da atriz foi em 2017, quando entregou tudo de si para viver a personagem Suzy. Na época, a dondoca descobriu que o seu marido, Samuel (Eriberto Leão), era gay. Desse modo, pegando todos se surpresa com um show de interpretação, a cena em que descobre a verdadeira sexualidade do marido, rendeu à Ellen Rocche muitos elogios.

Ellen Rocche no BBB

Mas, pra quem não está acostumado em ver Ellen, talvez passe três meses assistindo a gata no BBB. A musa já participou de outro reality, a Casa dos Artistas 2, no SBT. Todavia, acabou perdendo para Rafael Vannucci que venceu a edição que foi exibida em 2002. A atração em questão foi apresentada por Silvio Santos e se tornou um fenômeno entre os brasileiros na época.