Em nota, Mirella explica por que se divorciou de Dynho

De acordo com o pronunciamento, as atitudes de Dynho não eram esperadas pela MC e causaram desconforto na artista.

Há muito tempo os internautas comentam sobre as carícias e momentos de afeto que o cantor tem com Sthe, sua colega de confinamento.

Mirella também já dava a entender, nas redes sociais, que estava incomodada com as atitudes do agora ex-marido. Ela já deu entrada nos papéis para a separação, e agora, aguarda o andamento do processo.

Confira a nota oficial enviada pela assessoria de Mirella

Inicialmente, gostaríamos de agradecer a todos que nos enviaram mensagens de carinho e apoio a respeito dos acontecimentos na Fazenda.

Com relação à Mirella, queremos apenas informar que ela se encontra bem e certa de que tudo se resolverá no momento oportuno.

O que acontece dentro de um reality, gera repercussões e, obviamente, muitas vezes não são nada agradáveis, sobretudo quando certas atitudes causam um certo desconforto em quem não esperava por isso.

Por outro lado, continuamos na torcida pelo Dynho lá na Fazenda e desejamos, como sempre, muita sorte e sucesso pra ele daqui em diante.

Assessoria MC Mirella”