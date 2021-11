Entenda a ordem cronológica dos filmes e séries de Star Wars

Um ponto interessante a ser destacado sobre este assunto é o fato de que até o lançamento de The Mandalorian a linha temporal era muito mais simples de ser entendida. Entretanto, com os vários projetos confirmados em 2020 tudo começou a mudar.

O motivo principal para isso envolve justamente o fato de que durante o Disney Investor Day foram anunciados, ou confirmados, praticamente 10 projetos para o universo Star Wars ambientados em tempos completamente diferentes.

Ahsoka e O Livro de Boba Fett, por exemplo, serão basicamente derivados de The Mandalorian no Disney+, com as tramas ambientadas após a 2ª temporada desta última citada. Entretanto, The Acolyte se passará antes mesmo de Star Wars: A Ameaça Fantasma, que até aquele momento era tido como o primeiro projeto da linha temporal da franquia.

Os filmes e séries de Star Wars em ordem cronológica

A Era da República

The Acolyte (Data a ser revelada, série do Disney+)

Star Wars: A Ameaça Fantasma (1999)

Star Wars: O Ataque dos Clones (2002)

Star Wars: The Clone Wars (2008-2020, série de TV do Disney+)

Star Wars: A Vingança dos Sith (2005)

Star Wars: The Bad Batch (2021, série de TV do Disney+)

A Era da Rebelião

Solo: Uma História Star Wars (2018)

Obi-Wan Kenobi (2022, série de TV que será lançada no Disney+)

Star Wars Rebels (2014-2018)

Rogue One series: Andor (2022, série de TV que será lançada no Disney+)

Rogue One: Uma História Star Wars (2016)

Star Wars: Uma Nova Esperança (1977)

Star Wars: O Império Contra-Ataca (1980)

Star Wars: O Retorno de Jedi (1983)

The Mandalorian (2019, série de TV disponível no Disney+)

The Book of Boba Fett (2021, série de TV que será lançada pelo Disney+)

Ahsoka (Data a ser revelada, série do Disney+)

Rangers of the New Republic (Data a ser revelada, série do Disney+)

A Era da Resistência

Star Wars Resistance (2018, TV series)

Star Wars: O Despertar da Força (2015)

Star Wars: Os Últimos Jedi (2017)

Star Wars: A Ascensão Skywalker (2019)

* Este conteúdo está sendo constantemente atualizado.

Outros projetos anunciados, mas que ainda não aparecem na linha temporal de Star Wars acima

Entre os muitos anúncios realizados em 2020 no Disney Investor Day ainda tivemos também as revelações de séries como Willow e Lando, que não estão na linha temporal acima. O motivo é simples: ainda não está claro onde elas se encaixarão por alguns motivos.

No caso de Lando, por exemplo, não sabemos se será uma história próxima de Solo: Uma História Star Wars, ou se será algo mais próximo de Uma Nova Esperança. Outros dois títulos ainda ausentes são as séries animadas Star Wars Visions e A Droid Story.

O futuro de Star Wars nos cinemas

Após o lançamento da trilogia mais recente entre os anos de 2017 e 2019, o futuro da franquia Star Wars passou a ser cercado por rumores, notícias e muitas mudanças. Inicialmente uma trilogia com os criadores de Game of Thrones chegou a ser anunciada, mas acabou cancelada alguns meses depois.

Uma trilogia comandada por Rian Johnson também já está em desenvolvimento há anos, mas relatos recentes indicam que a mesma teria sido engavetada por conta de divergências criativas entre o cineasta e os executivos da Lucasfilm.

A mesma situação da trilogia de Johnson teria acontecido com Rogue Squadron, dirigido por Patty Jenkins, anunciado em 2020 durante o Disney Investor Day.

Ainda assim, alguns projetos seguem definidos para acontecer. Entre eles estão o filme sem título definido dirigido por Taika Waititi (Thor: Ragnarok, JoJo Rabbit), e o filme produzido por Kevin Feige, o presidente da Marvel Studios. Outros projetos ainda não foram revelados oficialmente, mas foram comentados recentemente por Kathleen Kennedy.

As datas atuais reservadas para o lançamento dos filmes de Star Wars no calendário da Walt Disney são: 22 de dezembro de 2023, 19 de dezembro de 2025 e 17 de dezembro de 2027.