Entenda o motivo da briga entre Matheus & Kauan e Henrique & Juliano

Após a dupla Matheus & Kauan fazer uma bela declaração aos amigos sertanejos Henrique & Juliano, uma questão chamou atenção. Acontece que no texto, eles comentam sobre um desentendimento que tiveram no passado e que distanciou as duplas. Os fãs, é claro, ficaram sem entender absolutamente nada e a pergunta ficou no ar: o que aconteceu entre eles? A Coluna LeoDias descobriu. Entenda o caso.

Nos bastidores do universo musical, algumas questões burocráticas nas produções podem afetar o relacionamento de uma equipe inteira, e basicamente, foi esse o contexto que gerou o desentendimento entre as duplas Matheus & Kauan e Henrique & Juliano.

Leia mais em Metrópoles.