Enzo Celulari é criticado por unhas pintadas e rebate seguidores

Após publicar uma foto no Instagram com as unhas pintadas, Enzo Celulari foi criticado por alguns seguidores e retornou ao post para rebatê-los.

Tudo começou no último domingo (21/11), quando o ex-namorado de Bruna Marquezine deixou as unhas pintadas à mostra. É possível ver alguns desenhos no local. Confira o clique.

Entre tantos elogios, alguns seguidores não gostaram do registro e fizeram críticas ao visual de Enzo. “Homens disputando com mulheres unhas pintadas. Por que será que homens gostam tanto de parecer com mulher em algo?”, disse um. “Mano, que unha é essa? Estragou a foto”, falou um segundo.

Foi aí que o filho de Claudia Raia e Edson Celulari retornou para rebater as críticas. “Não é sobre disputa. É sobre gosto, liberdade e arte. Tá ouvindo o tabu sendo quebrado?”, respondeu. Já para o outro usuário, ele simplesmente foi irônico. “Desculpa se desagradei”.

Eles confirmaram o namoro depois que boatos ganharam força no início deste ano. Em abril, especulou-se que o namoro dos dois havia chegado ao fim.