Escola em Goiânia exibe fotos de Marília Mendonça antes da fama; veja

Após a morte prematura de sua aluna mais ilustre, a cantora Marília Mendonça, de 26 anos, a Escola Municipal Jesuína de Abreu, situada no Parque Amazônia, região sul da capital goiana, homenageou a artista. Por meio das redes sociais, a instituição afirmou que ela era uma aluna dedicada e publicou imagens de Marília antes da fama.

“Marília Mendonça foi nossa aluna. Dedicada, inteligente, talentosa e iluminada, nos encheu de orgulho com sua trajetória de perseverança e sucesso. Marília representa a esperança para tantas crianças e adolescentes cheios de talento e sonhos, mas muito carentes de incentivo e oportunidades”, diz a postagem.

Veja as fotos:

Homenagem

As imagens mostram Marília Mendonça em várias atividades escolares. Uma das fotos é da jovem cantando em alguma ocasião na escola. Outra mostra a cantora ainda adolescente sorrindo junto com colegas diante do quadro negro da unidade escolar. Mais imagens trazem ainda a artista em trabalhos escolares.

De acordo com a direção da escola, Marília estudou no local até o 9º ano. Conforme a publicação, “Marília representa a esperança para tantas crianças e adolescentes cheios de talento e sonhos, mas muito carentes de incentivo e oportunidades”.

Na publicação, professores e funcionários relatam que sempre torceram “pela filha de dona Ruth, mãe batalhadora que criou Marília sozinha”.

Os profissionais que atuam na instituição se disseram consternados com a tragédia que matou a ex-aluna. “Estamos consternados com essa tragédia que ceifou cinco vidas. Que Deus, em sua infinita misericórdia, cuide dos corações de amigos e familiares que agora sofrem com a perda dessa mulher incrível. Prestamos aqui nossa singela homenagem, compartilhando momentos de Marília em sua fase de estudante. Descanse em paz, querida”.

Acidente aéreo

O avião com Marília Mendonça e equipe decolou de Goiânia com destino a Caratinga, em Minas Gerais, na tarde da sexta-feira (5/11) onde a cantora se apresentaria naquele dia. No entanto, já bem próximo à pista de pouso, a aeronave se chocou com uma torre de transmissão elétrica e caiu em uma área de cachoeira.

No avião, com Marília, estavam o tio e assessor Abiceli Silveira Dias Filho, 43 anos; o produtor Henrique Ribeiro, 32; o piloto Geraldo Martins de Medeiros Júnior, 56; e o copiloto Tarciso Pessoa Viana, 37. Todos morreram.