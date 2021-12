Esposa de William Bonner fala pela 1ª vez por que o casal não tem filhos

A esposa do jornalista William Bonner, a fisioterapeuta Natasha Dantas, abriu o jogo e falou pela primeira vez sobre o fato do casal não ter filhos juntos. O jornalista tem 58 anos de idade e já é pai dos trigêmeos Beatriz, Vinícius e Laura de 24 anos. Eles são frutos do primeiro casamento do jornalista com a apresentadora e também jornalista Fátima Bernardes. Natasha Dantas, por sua vez, ainda não têm filhos.

E diversos internautas questionam Natasha e William Bonner sobre o motivo do casal não ter filhos juntos. Agora, Natasha desabafou sobre este assunto. Ela começou falando sobre a quantidade de perguntas que recebe a respeito de filhos.

Natasha disse: “Vocês sabem que eu acho até engraçado o tanto de pergunta que me fazem a respeito disso. Fica parecendo aquela coisa de tia, que fica dizendo assim: ‘Mas vocês estão namorando há tanto tempo…Vocês não vão casar?’. Aí a pessoa casa e vem a pergunta: ‘Mas vocês não vão ter filhos?’. E aí a pessoa tem um filho (e aí vem a questão): ‘Mas um filho só? Não vai ter outro”.

A fisioterapeuta então contou que o real motivo sobre por que ela e William Bonner não têm filhos juntos não será revelado. “Gente, e as perguntas não acabam nunca. Então, assim, ok, eu entendo a curiosidade de todos vocês, mas infelizmente vocês vão ficar curiosos mesmo”, concluiu Natasha.

Há alguns dias, Natasha contou que ela passou por um procedimento no útero. Ela também se referiu ao seu útero como “casinha”. Natasha disse: “Ontem passei por um vídeo histeroscopia cirúrgica para retirada de um mioma. Há mais ou menos 5 anos, minha ginecologista descobriu um cisto – até então de tamanho pequeno – no corpo do meu útero e seguimos o acompanhando. Faço exame preventivo anualmente e isso ajuda a descobrir probleminhas, na maior parte das vezes em fase inicial. Esse ano vimos que esse cisto cresceu e começou a apresentar alguns sintomas. Fui atendida por duas ginecologistas e ambas decidiram retirá-lo. O que antes tinha o tamanho de quase 2 cm, ontem já estava com 3 cm. Fizemos tudo direitinho e, graças a Deus, a ‘casinha’ está limpinha agora hehe. Agradeço todas as mensagens de carinho e preocupação que tenho recebido. Agradeço também as minhas ginecologistas dra Solange Esteves e @haydeecastro por cuidarem tão bem de mim! Que todas as vibrações positivas voltem para vocês das melhores formas! Mulheres, cuidem-se!”.