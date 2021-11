Estátuas de Paulo Gustavo e Dona Hermínia são inauguradas em Niterói

Para dezembro, está prevista a inauguração do Circuito Turístico Cultural Paulo Gustavo, que incluirá pontos famosos da cidade exaltados nas obras do comediante.

A programação começou com uma missa na Igreja de São Lourenço dos Índios, às 9h, celebrada pelo arcebispo emérito da cidade, Dom Frei Alano Maria Pena. A igrejinha erguida pelos índios, com pedras e cal, no século XVI, é o marco de fundação da cidade.

O aniversário também terá o lançamento do livro “Campo de São Bento – trajetórias e memórias do Parque Prefeito Ferraz”, no Centro Cultural Paschoal Carlos Magno, com fotos e depoimento dos frequentadores apaixonados pelo parque.