“Estou com ódio de você”, dispara Luísa Sonza para Jão

No final de setembro, esta humilde colunista contou em primeiríssima mão sobre a briga entre Luísa Sonza e Jão durante as gravações do clipe ‘Fugitivos’. O motivo do trelêlê seria a recusa do cantor em protagonizar cenas quentes com a cantora na produção.

A dupla, então, entrou em um acordo e gravou cenas de um beijo e só. Pois bem. Na véspera do lançamento oficial do musical nas plataformas digitais, na última terça-feira (2), Luísa Sonza e Jão tiveram uma forte discussão e o clima azedou de vez.

A confusão começou depois que Jão descobriu sobre a tentativa de vazamento do tal beijo da discórdia e que a suposta divulgação indevida teria partido da equipe da própria Sonza para a banca digital, projeto que reúne cerca de 30 contas de entretenimento do Instagram. O cantor contou tudo para a gravadora e os dois foram cobrar uma satisfação da ex de Vitão e Whindersson Nunes, que jurou de pés juntos estar mais por fora, como diria a minha avó, do que o traseiro de vedete.

Jão assumiu para os mais próximos que não gostou de como a música ficou após a finalização nem do clipe. No outro lado da balança, a cantora ficou muito irritada com a equipe do parceiro por ter dito ‘não’ para as cenas quentes que ela tinha pensado no musical.

Clima tenso

Luísa chegou a bater boca com Jão por telefone, mas voltou a ligar para o cantor pedindo uma conversa pessoalmente para acabar com a confusão e colocar um ponto final na história de vazamento. O áudio foi mandando para os integrantes das duas equipes.

“Estou com muita raiva de você. Estou com ódio de você e quero te matar. Pare de achar que você é a vítima! Eu também me acho vítima e estou magoada com várias coisas. Vamos conversar porque eu não quero lançar o clipe nessa situação desagradável”, comentou Luísa. Aos amigos mais próximos, a cantora até ameaçou suspender o lançamento do clipe, mas os dois se entenderam. O clima continua estranho, mas eles estão cumprindo a agenda profissionalmente.

A música ‘Fugitivos’ é faixa do álbum ‘Doce 22’, o segundo álbum de estúdio de Luísa, lançado no dia 18 de julho, quando ela completou 23 anos. O disco foi um estrondo na carreira da cantora, que de lá pra cá só se meteu em polêmicas.

Terminou o conturbado namoro de um ano com Vitão, assumiu a sua bissexualidade, foi vítima de ataques de haters, contou sobre a participação em suruba e acabou sendo apontada como affair do ator Bruno Montaleone, do vocalista da banda Lagum Pedro Calais e até um revival com o DJ Pedro Sampaio.