Evaristo Costa quer indenização de R$ 300 mil após saída da CNN Brasil

A demissão de Evaristo Costa foi revelada pelo colunista Léo Dias, do Metrópoles, em 3 de setembro. Na sequência, o próprio apresentador publicou uma mensagem no Instagram, onde confirmou a informação e expressou também o seu descontentamento com a conduta do canal.No texto, ele afirmou que, ao assistir à propaganda da CNN com as atrações de sua programação, percebeu que seu programa não havia sido mencionado. E, ao questionar a emissora por telefone sobre a ausência, foi informado de que seu contrato seria encerrado.

