Ex-loira do Tchan ganha cargo de confiança na PRF e incomoda colegas

A reportagem ainda diz que os colegas de Silmara que viraram chefes ficaram em lugares distantes antes da ascensão. A loira, no entanto, foi aprovada para trabalhar no Amazonas e está atuando em Brasília.

Ao portal UOL, Silmara afirmou que “não existe nenhum critério de antiguidade para assumir um cargo de confiança”.

“Não existe nenhum critério de antiguidade para assumir um cargo de confiança. É livre a nomeação e a exoneração. No meu caso, como no meu setor sou a única formada em jornalismo, surgiu essa oportunidade para mim”, disse.

“Vou continuar dando o meu melhor para a polícia na área de Comunicação Social e investindo no meu conhecimento, como, por exemplo, no curso de MBA que estou fazendo em jornalismo estratégico e assessoria de imprensa. É a área que eu gosto de trabalhar”, completou.

A policial entrou no É o Tchan no lugar de Sheila Mello em 2003 e ficou no grupo por quatro anos.